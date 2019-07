(ANSA) – ROMA, 16 LUG – Il 26 maggio l’ultima partita di De Rossi con la maglia della Roma contro il Parma. Quasi due mesi dopo sembra arrivata la decisione: continuare a giocare, mentre quella di lasciare definitivamente appare per ora messa da parte. Nel futuro del centrocampista non ci sarà una squadra italiana come la la Fiorentina di Montella ma – secondo quanto fa sapere Sky sport – il Boca Juniors di un suo vecchio compagno di squadra, ovvero Nicolas Burdisso. Operazione che si definirà nelle prossime ore con un contratto fino a marzo da 500 mila euro. Il campionato argentino, infatti, finisce l’otto dello stesso mese per poi riprendere a il 29 gennaio. Tra venerdì e sabato è atteso a Buenos Aires, ma senza la famiglia. De Rossi ha continuato ad allenarsi anche in vacanza come testimoniavano i social della moglie Sarah per farsi trovare pronto per il big match del primo settembre contro il River.