CARACAS – Per preparare la difficile sfida contro l’Independiente del Valle, valevole per il ritorno degli ottavi della Coppa Sudamericana, il Caracas si trova in terra ecuadoriana da domenica scorsa. Il match é in programma domani alle 20:30 (ora del Venezuela) nello stadio Atahualpa di Quito.

I ragazzi di Noel Sanvicente hanno svolto una sessione di allenamento ieri ed oggi. Va ricordato che lo stadio della capitale ecuadoriana é situato a 2.850 metri sul livello del mare e per questo motivo i calciatori dei rojos del Ávila vogliono acclimatarsi.

Nella gara d’andata, disputata sul campo dello stadio Olímpico della UCV, Caracas ed Indepndiente del Valle hanno pareggiato 0-0. Rimandando tutto al match di domani. Per qualificarsi ai quarti di finale, la formazione creola ha due risultati a favore: una vittoria o un pareggio con gol. Una sconfitta significherebbe salutare la Coppa Sudamericana, mentre un pareggio a reti bianche significherebbe decidere la gara ai calci di rigore.

“Siamo motivati dopo il match d’andata. Noi abbiamo preparato questo doppio confronto con un lavoro sodo sotto gli ordini del mister e speriamo di mostrare in campo tutti gli schemi preparati negli allenamenti. Per la gara di domani dobbiamo essere più cinici sotto porta. Io svolgerò un lavoro fondamentale dato che ho il compiti di avviare le ripartenze” ha dichiarato l’italo-venezuelano Ricardo Andreutti sul sito web del Caracas.

Oltre ad Andreutti gli altri italo-venezuelani in campo saranno: Rubert Quijada Fasciana e Daniel Saggiomo.

L’altra formazione venezuelana ancora in corsa nella Coppa Sudamericana é lo Zulia dell’italo-venezuelano Francesco Stifano che sfiderà la prossima settimana i peruviani dello Sporting Cristal. Il match d’andata é in programma, martedí 23 luglio alle 16:00, nello stadio José Encarnación Pachencho Romero della città di Maracaibo, mentre il ritorno andrà in scena il 30 luglio alle 18:15 nella capitale peruviana. Intorno alla gara di ritorno ci sono ancora delle polemiche a causa della mancata approvazione del visto per entrare in terra inca per la formazione lagunare.

(di Fioravante De Simone)