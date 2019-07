(ANSA) – LIMA, 16 LUG – L’ex presidente peruviano Alejandro Toledo è stato arrestato oggi negli Stati Uniti in esecuzione di una richiesta di estradizione presentata dalla magistratura di Lima che lo accusa dei presunti reati di corruzione e riciclaggio nell’ambito dell’inchiesta sulle tangenti pagate dalla compagnia brasiliana Odebrecht. La notizia dell’arresto di Toledo, presidente fra il 2001 ed il 2006, è stata resa nota via Twitter dal Ministero pubblico peruviano, il quale ha precisato che esso è stato reso possibile grazie all’intervento dell’Unità di cooperazione giudiziaria internazionale. La Procura a Lima ha infine segnalato che l’ex capo dello Stato comparirà venerdì mattina davanti alle autorità giudiziarie statunitensi della California che avvieranno le procedure per la sua estradizione.