MILANO. – C’è anche Radja Nainggolan sul volo che porta l’Inter a Singapore per l’inizio della tournée in Asia. Tra risate e scherzi coi compagni, nonostante il difficile momento in famiglia per la malattia della moglie, la situazione del belga in casa nerazzurra fa quasi da contraltare a quella di Mauro Icardi, l’altro big fuori dal progetto.

L’ex capitano nerazzurro è rimasto a Milano, si allenerà da solo, è sempre più separato in casa, ma non pare preoccuparsene troppo, a giudicare dalle foto che lo ritraggono sorridente su una moto d’acqua sul lago di Como, mentre Handanovic e compagni (compreso l’ultimo arrivato Nicolò Barella) si stavano imbarcando sull’aereo per l’Asia.

L’argentino si è allenato in solitaria ad Appiano Gentile e proseguirà a farlo, in attesa di novità dal mercato. Le stesse novità attese anche da Nainggolan, che rimane sempre in uscita seppur con tutt’altro spirito e con la voglia di provare a far cambiare idea a Conte.

Intanto l’Inter è attesa a Singapore, dove sabato è prevista la sfida contro il Manchester United. Un primo test di rilievo per il nuovo tecnico in un match che può essere anche l’occasione per parlare di mercato. I nerazzurri hanno sempre nel mirino l’attaccante dei Red Devils Romelu Lukaku, con una nuova offerta che potrebbe essere recapitata nei prossimi giorni: l’obiettivo è dare il prima possibile un centravanti a Conte, magari per la sfida contro la Juventus a Nanchino, casa Suning, prevista martedì prossimo.

Una gara dal doppio sapore, visto che Conte affronterà da ex i bianconeri con l’obiettivo anche di non fare una brutta figura proprio nella città dove ha sede il colosso di Zhang Jindong. Conte nel frattempo potrà finalmente lavorare con Barella, ai primi giorni da interista, mentre aspetta in Asia anche Godin, che insieme a Vecino e Puscas si unirà al gruppo nei prossimi giorni dopo gli impegni con le nazionali. Dovrebbero invece rientrare solo dopo la tournée Lautaro Martinez e Asamoah.