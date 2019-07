(ANSA) – TORINO, 17 LUG – Visite mediche in corso per Matthijs de Ligt, atterrato ieri sera a Caselle per iniziare la sua avventura alla Juventus. Il difensore olandese è arrivato alle 8.35 al JMedical, acclamato da circa 200 tifosi bianconeri: insieme a lui il procuratore Mino Raiola, regista dell’operazione che sarà ufficializzata oggi pomeriggio dopo gli esami clinici di rito.