(ANSA) – YEOSU (COREA DEL SUD), 17 LUG – La brasiliana Ana Marcela Cunha ha vinto la gara dei 5 km in acque libere dei Mondiali in Corea del Sud. La verdeoro ha poi scaricato la propria rabbia agonistica cantando l’inno sul podio e facendo il saluto militare. Al secondo posto la francese Aurelie Muller, grande delusa della 10 chilometri conclusa all’11/o posto e che oggi nel convulso sprint finale strappa gli occhiali dell’azzurra Rachele Bruni impedendole un piazzamento migliore, chiude ad un secondo dalla brasiliana in 57’57″00. Terzo posto ex aequo per alla statunitense Hannah Moore e dalla tedesca Leonie Beck in 57’58″00. La Bruni nella volata alla fine è 5/a e copre la distanza con 7 decimi di ritardo dal podio (57’58″7). Sesta Giulia Gabbrielleschi, a tre decimi dalla compagna di nazionale (57’59″00).