(ANSA) – ROMA, 17 LUG – “Smentisco per l’ennesima volta l’ipotesi di un governo tra il Pd e il Movimento Cinque Stelle: nel caso in cui si arrivasse a una crisi per noi la via maestra è nuove elezioni. Ogni ipotesi diversa è destituita di ogni fondamento”. Lo ha ribadito il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando con i cronisti fuori Montecitorio.