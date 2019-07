(ANSA) – ROMA, 17 LUG – Il Newcastle ha ingaggiato il britannico Steve Bruce quale nuovo allenatore, con un contratto triennale. L’annuncio è stato dato dal sito ufficiale della società, che cercava una figura per sostituire lo spagnolo Rafa Benitez, il quale dopo tre stagioni ha rifiutato un prolungamento per andare ad allenare in Cina, al Dalian Yifang, con un ricco contratto. Bruce, 58 anni, giorni fa aveva dato le dimissioni dalla panchina dello Sheffield Wednesday, in Championship, per diventare uno dei tre nuovi tecnici in Premier League: gli altri due sono Frank Lampard, che ha preso il posto di Sarri al Chelsea e Graham Potter, per Hughton, al Brighton.