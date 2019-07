(ANSA) – SUVERETO (LIVORNO), 17 LUG – “Grazie, buongiorno, ma ora preferisco non fare dichiarazioni”: così Francesco Vannucci, l’ex dipendente di banca, che ha rivelato di essere stato alla cena del Metropole di Mosca con Savoini e Meranda, rispondendo ai cronisti mentre rincasava nella sua villetta di Suvereto (Livorno), dove è nato e dove vive con l’anziana madre. L’uomo, un tempo esponente della Margherita e tra i fondatori del Partito democratico comunale di Suvereto, ha anche messo in evidenza la sua necessità di stare vicino alla madre per motivi di salute.