(ANSA) – TORINO, 17 LUG – Perde i pezzi la maggioranza pentastellata che amministra il Comune di Torino. La consigliera Marina Pollicino annuncia, in un post su Facebook, il suo passaggio al gruppo misto. “Ho ascoltato sbigottita la sindaca”, sostiene la consigliera, che definisce “inaccettabile” il vincolo di mandato chiesto dalla Appendino. Si fa quindi in salita la strada della prima cittadina per ricompattare la maggioranza, che incontrerà domani sera in una riunione voluta dalla capogruppo Valentina Sganga.(ANSA).