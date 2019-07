CARACAS – Oggi, alle 20:30 nello stadio Atahualpa di Quito, Independiente del Valle e Caracas si sfideranno per un posto nei quarti di finale della Coppa Sudamericana. Nella gara d’andata disputata alle falde dell’Ávila hanno pareggiato 0-0.

La squadra allenata da Noel Sanvicente é in Ecuador da domenica per preparare questa sfida. Tra i protagonisti in campo il centrocampista Robert Hernéndez che in un comunicato stampa ha parlato di come vivono i suoi compagni questa sfida. “Personalmente mi sento bene, ho tanta voglia di giocare questa gara. Il gruppo é molto motivato e l’unica meta é avanzare alla fase successiva. Questi 90 minuti sono fondamentali, abbiamo fatto un ottimo lavoro mantenendo la nostra porta inviolata”.

Dal canto suo, Miguel Ramírez allenatore dell’Independiente del Valle fa il punto sulla sfida contro il Caracas. “Il nostro gioco si basa sulla tenuta della palla. Tenteremo di sfruttare al meglio le occasioni che ci capiteranno”.

Anche se il mister spagnolo dei “rayados del valle” ha dichiarato che non ci saranno cambi nell’undici di partenza, la stampa ecuadoriana dice che per stasera ci saranno delle varianti.

Questa sarà l’undicesima volta che il Caracas sfiderà una formazione ecuadoriana con uno score di 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Il primo confronto ufficiale, tra il Caracas ed una squadra del campionato ecuadoriano risale al 17 settembre 1998, in una gara valevole per la Coppa Merconorte, in quell’occasione sfidò il Club Deportivo Nacional: vittoria 1-0 gol dell’italo-venezuelano Rafael Castellín.

In questa stagione, i rojos del Ávila hanno affrontato il Delfin, nel primo turno dei preliminari della Coppa Libertadores: 1-1 in Ecuador e 0-0 in Venezuela.

Dal canto suo, l’Independiente del Valle ha una scia di 19 gare consecutive senza conoscere sconfitte in casa. In questo periodo di tempo ha uno score di 12 vittorie e 7 pareggi con 34 reti segnate e 15 subite.

Per questa sfida, la Conmebol ha designato come direttore di gara l’uruguaiano Leodán González che sará coadiuvato dai suoi connazionali Nicolás Terán e Carlos Barreiro. Mentre a carico del VAR ci sará Esteban Ostojich, questa sarà la prima volta che questa tecnologia verrà usata nella capitale ecuadoriana.

Il vincitore di Independiente del Valle – Caracas sfiderà la vincente del doppio confronto Independiente de Avellaneda (Argentina) ed Universidad Católica (Ecuador).

Il tabellino

Independiente Del Valle: Jorge Pinos; Ángelo Preciado, Fernando León, Richard Schunke, Luis Segovia; Roberto Garcés, Alan Franco, Cristian Dájome, Efrén Mera; Washington Corozo e Alejandro Cabeza.

Caracas: Alain Baroja; Eduardo Fereira, Rosmel Villanueva, Rubert Quijada; Bernardo Añor; Néstor Canelón, Ricardo Andreutti; Leonardo Flores, Daniel Saggiomo; Jesús Arrieta e Robert Hernández.

(di Fioravante De Simone)