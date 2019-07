(ANSA) – ROMA, 17 LUG – “La Lega ha fatto legittimamente le sue valutazioni” sul voto per la presidenza della Commissione europea “e ha deciso di formulare quella valutazione” di voto contrario. “Io la rispetto. Se questo dovesse compromettere le trattative in corso per il commissario non lo so dire ma lo vedremo”. L’ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i cronisti a margine dell’assegnazione dei premi di Confagricoltura.