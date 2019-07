ROMA. – Ricomincio dal Boca. Daniele DE ROSSI, dopo il clamoroso addio alla ‘sua’ amatissima Roma, ha accettato una nuova sfida. Niente Fiorentina e neppure Europa, ma l’Argentina: il centrocampista di Ostia, ex ‘Capitan futuro’ dei giallorossi, ha risposto “si” al corteggiamento dell’ex compagno Burdisso e nel week-end lo raggiungerà a Buenos Aires.

La famiglia accompagnerà De Rossi nella nuova aventura argentina. E non è finita per l’ex squadra di Maradona, che ha tentato di sedurre anche ROBBEN: l’ex fantasista del Bayern Monaco, però, ha rifiutato, perché vuole smetterla col calcio giocato. Assieme a De Rossi, il Boca si prepara ad accogliere SAVIO.

Il Parma si regala Yann Dorgelès Isaac KARAMOH, classe 1998, che ha firmato con gli emiliani fino al 2023. L’attaccante, ormai ex interista, arriva al Tardini a titolo temporáneo annuale con obbligo di riscatto. Mattia PERIN si è trasferito a Lisbona per firmare con il Benfica, mentre la Roma punta su Agustin ALMENDRA, centrocampista del Boca Juniors: il destino del centrocampista argentino, però, è legato all’eventuale partenza del francese NZONZI. Se dovesse partire il francese, il ds Petrachi chiuderebbe con il talento classe 2000.

Dopo MANCINI, la Roma prova a prendere anche Toby ALDERWEIRELD che, nel caso dovesse sfumare, potrebbe essere sostituito da Dejan LOVREN del Liverpool, dove ha fatto la riserva a VAN DIJK e MATIP.

JAMES RODRIGUEZ un giorno si allontana dal Napoli e si avvicina all’Atletico Madrid, il giorno dopo accade esattamente il contrario. Del colombiano ha parlato il presidente del club spagnolo, Enrique Cerezo, che ha ribadito come, “da sempre, i grandi giocatori interessano all’Atletico Madrid”. “E James Rodriguez – ha aggiunto – lo è”. “Però, attenzione: non è detto che venga da noi. Che io sappia, non ci sono trattative”.

Il mercato del Milan vive una fase di stallo, anche se dalla Spagna arriva la voce – tramita il quotidiano Marca – dell’ultima tentazione del Diavolo: è Luka MODRIC, che già l’anno scorso era stato inseguito dall’Inter.

Kieran TRIPPIER è già a Madrid per le rituali visite mediche e poi per vestire la maglia dell’Atletico. Lo scrive il quotidiano As, secondo cui il giocatore del Tottenham e della Nazionale inglese è in procinto di firmare il contratto con il club ‘Colchonero’. Il difensore raggiunge la Spagna in cambio di 30 milioni.

Il West Ham United stabilisce il nuovo record di mercato con la cifra investita per il cartellino di Sebastian HALLER dell’Eintracht Francoforte: 50 milioni di euro. Il 25enne attaccante francese ha firmato un contratto di cinque anni.