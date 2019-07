CARACAS – L’atleta venezuelana Yulimar Rojas (23 anni) ha collezionato un nuovo premio per il suo già prestigioso palmares: la XXXIII edizione del Meeting Città di Padova. La Rojas impegnata nel salto triplo con i suoi 14.84 metri , ha stabilito la seconda miglior marca stagionale dopo i 14.98 della Diamond League.

La distanza raggiunta dalla campionessa nata a Caracas é stata centrata al quarto tentativo su sei, tre dei quali nulli.

La Rojas si é lasciata alle spalle la cubana Liadagmis Povea con un registro di 14,64, mentre al terzo si é piazzata, con un salto di 14.47, la spagnola Ana Peleteiro che é compagna di squadra di Yulimar Rojas nel Barcellona.

La XXXIII edizione del Meeting Città di Padova é stata l’ultima prova della Rojas prima di partecipare nei Giochi Panamericani che prenderanno il via la prossima settimana. A Lima, la creola lotterà per la medaglia d’oro ed avrà come principale avversaria la colombiana Caterine Ibarguen.

La XXXIII edizione del Meeting internazionale Città di Padova sarà sicuramente ricordato dagli appassionati dell’atletica leggera per il fantastico 10.03 dell’azzurro Marcell Jacobs nei 100 metri, ma il pubblico veneto presente sugli spalti dello stadio Colbachini ha potuto assistere a diverse prestazioni di ottimo livello agevolate in parte anche da alcune folate di vento abbastanza intense che hanno condizionato specialmente le gare di velocità.

Il risultato più importante di giornata in chiave azzurra è sicuramente il meraviglioso 10.03 (+1.7 m/s) di Jacobs, record personale e terzo miglior tempo italiano di sempre sui 100 metri alle spalle di Filippo Tortu e Pietro Mennea.

Lo sprinter delle Fiamme Gialle si è imposto davanti al giapponese Yuki Koike, secondo in 10.11, e al britannico Adam Gemili, terzo in 10.12, mentre nell’altra batteria il brasiliano Rodrigo Do Nascimento ha ottenuto 10.11 viziato però da 2.4 m/s di vento alle spalle.

(di Fioravante De Simone)