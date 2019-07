(ANSA) – MILANO, 18 LUG – Secondo infortunio muscolare per l’Inter di Conte durante la preparazione. Dopo Politano è andato ko anche Valentino Lazaro, durante gli allenamenti a Singapore: l’esterno austriaco ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia destra, come reso noto dalla società nerazzurra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, spiega il club in una nota.