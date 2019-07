(ANSAmed) – BELGRADO, 18 LUG – All’aeroporto di Belgrado sono stati evacuati stamane 130 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio da un aereo Lufthansa in partenza per Francoforte in seguito a una notizia che segnalava la presenza di una bomba a bordo. Come riferiscono i media, sono in corso i controlli, con l’intervento di artificieri e forze di polizia. La polizia tuttavia ritiene che si sia trattato probabilmente di un falso allarme. Come ha riferito in un comunicato il ministero dell’interno, stamane verso le 6.00 uno sconosciuto ha telefonato all’aeroporto ‘Nikola Tesla’ della capitale serba affermando che sull’aereo della compagnia tedesca Lufthansa in partenza per Francoforte vi era una bomba.