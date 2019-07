(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Standing ovation sul tee della buca 1 del Royal Portrush Golf Club dove è cominciata la gara di Francesco Molinari nella 148/a edizione dell’Open Championship, quarto ed ultimo Major 2019. L’azzurro, campione in carica, in Irlanda del Nord difende il titolo conquistato nel 2018 a Carnoustie, in Scozia. “Laser Frankie” giocherà i primi due round al fianco dell’australiano Adam Scott e dell’americano Bryson DeChambeau.