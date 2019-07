(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Ancora piu’ sport, oltre il calcio: Dazn diventa il nuovo distributore dei contenuti premium di Eurosport come i grandi Giri di ciclismo e il grande tennis (Australian Open, Roland Garros, US Open di tennis), la Serie A di Basket, l’Eurolega, le principali discipline invernali. Il tutto è frutto dell’accordo di distribuzione tra Dazn e Discovery, che vedrà Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD entrare a far parte dell’offerta destinata agli appassionati di sport in Italia, Austria, Germania e Spagna, a partire dal 1° agosto 2019. “L’accordo siglato con Discovery per i contenuti Eurosport in quattro mercati europei – afferma Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe di DAZN – definisce ancora meglio l’impegno di DAZN nel portare i grandi eventi sportivi ad un numero sempre maggiore di tifosi e appassionati, facilmente e a un prezzo accessibile”.