(ANSA) – NUORO, 18 LUG – La paura delle fiamme e lo scenario di devastazione, non mettono in fuga i turisti dall’Ogliastra, ad eccezione degli ospiti di un paio di resort lambiti dalle fiamme a Bari Sardo, che hanno registrato qualche defezione. I turisti continuano a scegliere l’Ogliastra come meta di un turismo a contatto con la natura incontaminata nonostante l’incendio che tra sabato e domenica ha bruciato 900 ettari tra Tortolì e Bari Sardo con quasi 6mila sfollati tra spiagge, cas, camping e hotel. “Confermo che non c’è nessuna fuga generalizzata dall’Ogliastra – dice all’ANSA Gianluca Deriu direttore di Federalberghi Sardegna – Siamo solidali nei confronti di chi ha subito danni e a loro daremo tutto l’aiuto del caso. Non si possono ridurre però pochi casi alla generalità dei turisti che invece continuano a scegliere questa meta tra le più belle in assoluto”. “Abbiamo la tristezza nel cuore e proviamo molta rabbia per quello che è successo ma nessuno dei nostri ospiti è voluto andare via né abbiamo subìto disdette – spiega Donato Bovi titolare di tre alberghi con oltre 600 ospiti tra Arbatax, Cea e Bari Sardo – Le nostre strutture non sono state lambite dalle fiamme. I nostri clienti sono amareggiati e dispiaciuti, ma continuano le loro vacanze in Ogliastra entusiasti delle bellezze ambientali e del mare che si ritrovano”. Il sindaco di Tortolì Massimo Cannas getta acqua sul fuoco: “All’indomani dall’incendio le strutture alberghiere e i parcheggi nelle spiagge erano tutti pieni e non c’è stata nessuna disdetta, ad eccezione di due strutture lambite dalle fiamme. E’ fisiologico che nell’immediatezza dell’incendio qualcuno sia voluto andare via ma per il resto non c’è stato nessun problema. Il territorio bruciato non riguarda la fascia costiera, ma è retrostante, quindi nessuna devastazione”. “Abbiamo perso la metà dei clienti – dice il titolare del resort Baia di Cea Rocco Meloni – un gruppo di ungheresi, al terzo giorno di una vacanza che doveva durare 16 giorni. Abbiamo subito un danno, ma speriamo di recuperare”.(ANSA).