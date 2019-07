(ANSA) – MILANO, 18 LUG – Anche a Milano è stata aperta un’inchiesta a carico dell’ex consigliere di Stato Francesco Bellomo, ai domiciliari a Bari dallo scorso 9 luglio per maltrattamenti nei confronti di 4 donne, ed estorsione ad una ex corsista della scuola di magistratura di cui era direttore. I pm di Milano hanno però chiesto l’archiviazione per il magistrato, accusato di atti persecutori e violenza privata nei confronti di 4 studentesse della sede milanese della scuola. L’archiviazione sarà discussa davanti al gip Guido Salvini il 16 settembre. Le indagini sono partite dopo le prime notizie di stampa, del 2017, che riguardavano il presunto dress-code imposto alle studentesse della scuola di magistratura. Sono state così ascoltate le corsiste della sede milanese. Secondo i pm, Bellomo faceva richieste che non avevano a che fare con lo studio con telefonate a tarda ora e mail ma “non può ritenersi che le stesse valgano ad integrare una condotta abituale di molestia e minaccia”.