(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Desta scalpore l’improvviso e immotivato ritiro di Rohan Dennis dal 106/o Tour de France, durante la 12/a tappa, la prima a salire sui Pirenei. Il corridore australiano, che 26 settembre dell’anno scorso vinse il titolo mondiale a cronometro, aveva tentato di inserirsi nella fuga di una trentina di corridori, poi improvvisamente ha deciso di fermarsi, sorprendendo la stessa squadra per la quale corre, la Bahrain-Merida. “La nostra priorità è la salute dei nostri corridori, quindi avvieremo un’indagine immediata, ma non commenteremo ulteriormente finché non avremo stabilito cosa sia successo”, ha commentato il team sul proprio account ufficiale di Instagram.