(ANSA) – MILANO, 18 LUG – L’Inter omaggia Giacinto Facchetti in quello che sarebbe stato il giorno del suo 77/o compleanno. “Punto di riferimento. Campione in campo, unico fuori – si legge, sul sito del club -. Per descriverlo, le parole dei suoi avversari in campo: ‘Uomo trasparente e riconoscibile’. ‘Modello di sportività’. Chi ha condiviso con lui gli anni di spogliatoio e di campo lo ha dipinto così: ‘Campione del mondo in educazione’, ‘persona squisita’, ‘leale e amico’, ‘il gigante buono'”. Uno dei migliori terzini della storia del calcio, Facchetti in nerazzurro ha vinto quattro scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e una Coppa Italia. Ma il ricordo dell’Inter va oltre il campo: “Umiltà, sacrificio, passione e un enorme, infinito senso di appartenenza: Giacinto Facchetti e l’Inter sono sempre stati legati in maniera indissolubile. Il suo esempio, il suo ricordo, restano sempre vivi, nella memoria di tutti gli interisti e non solo”, conclude il club sul sito.