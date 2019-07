CARACAS- El Gobierno chileno flexibilizó sus normas migratorias impuestas en junio y permitirá la entrega de visa a los venezolanos que no tengan pasaporte.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla explicó que el gobierno chileno está extendiendo a los adultos la entrega de “salvoconductos” como permiso de entrada.

Esta autorización especial de ingreso al país comenzó a entregarse a partir de este miércoles bajo el criterio de reunificación familiar, ya que muchos inmigrantes no han podido obtener pasaporte venezolano para que las autoridades chilenas puedan estampar la visa.

Según las leyes vigentes, Chile no puede entregar visas de ningún tipo a personas que no tengan pasaporte, no obstante, con este sistema sí lo podrá realizar. “Es una flexibilización dentro del marco legal”, dijo Ubilla.

Los venezolanos tienen que cumplir los mismos requisitos que exige la VRD: idoneidad documental y no tener antecedentes penales, para obtener el visado.

El 74% de las visas tramitadas a venezolanos han sido rechazadas desde el 22 de junio, cuando comenzaron a regir los nuevos requisitos migratorios en Chile.

El país ha rechazado tres de cada cuatro peticiones de visa. Hasta el 11 de julio, de 6931 solicitudes de los ciudadanos varados en Tacna (frontera con Perú) sólo aceptaron 1.768, indicó el subsecretario.

Según la Cancillería chilena, se aprobaron sólo 1.038 de 5.568 Visas de Turismo debido a que el inmigrante no logra comprobar que va en esa condición, mientras que la Visa de Responsabilidad Democrática, han aprobado 557 de 1.129 porque el venezolano presenta documentos falsos.

Por esta razón Ubilla, planteó ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara la flexibilización del trámite para un grupo de inmigrantes que si tengan los requerimientos mínimos.