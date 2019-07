(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Grazie al secondo posto in race 2, Azzurra conferma la seconda posizione in classifica generale provvisoria, a una manciata di punti dall’avversario di sempre, Quantum Racing. Giornata impegnativa per i concorrenti della 52 Super Series, in regata nella terza tappa del circuito nelle acque atlantiche a Cascais (Portogallo). Il vento fresco da Nordovest ha spirato a oltre 20 nodi, con raffiche fino a 27, ma è stata soprattutto la sua instabilità a rendere difficili le regate. Così, i risultati odierni di Azzurra sono stati altalenanti come il vento: uno scivolone inaspettato nella prima prova, sesta dopo aver girato la prima bolina al quarto posto; un ottimo secondo dopo un gran recupero nella seconda prova di giornata, al termine della quale è arrivata pochi secondi dietro al vincitore, Phoenix 11. La classifica provvisoria vede Azzurra seconda con 6 punti di ritardo dal primo, Quantum. Dietro Azzurra seguono Bronenosec a 5 punti e Platoon a 7.