ROMA. – Dal metalmeccanico al commercio, passando per trasporti, alimentare e call center. Quando si tratta di crisi aziendali, produrre acciaio oppure cioccolata non conta: non risparmiano quasi nessun settore. Lo dimostrano le 160 vertenze aperte al Mise (in crescita dai 138 tavoli di inizio anno) che coinvolgono tra 80 mila e 280 mila lavoratori.

Queste le cifre dei sindacati, perché dal ministero non vengono più rese pubbliche. E a domandarsi, con preoccupazione, quante siano esattamente le crisi hanno cominciato anche i parlamentari.

La capogruppo Pd in Senato, Annaria Parente, ha chiesto chiarezza al governo: “quanti sono esattamente? Possibile che non esista un elenco univoco? Come stanno andando? Cosa sta facendo il ministro Di Maio, che oggi non è a Palazzo Madama, come doveva, a rispondere?”.

Lo stesso hanno fatto i sindacati delle Tlc convocati oggi per un tavolo sui call center. Ecco le principali vertenze:

ARCELOR MITTAL, LA CIG E IL NODO IMMUNITA’ PENALE: l’ultimo incontro sul colosso dell’acciaio che ha preso il posto dell’Ilva si è svolto il 15 luglio – dopo l’incidente che ha causato la morte di un operaio – ed è terminato con l’impegno dell’azienda a monitorare la sicurezza degli impianti e verificare l’utilizzo dei lavoratori in Cig (1.400 su 14.000 dipendenti totali) per le attività di manutenzione. Irrisolto il nodo dell’immunità penale per gli amministratori della società.

WHIRLPOOL, ANCORA INCERTO IL DESTINO DELLA SEDE DI NAPOLI: si terrà il 24 luglio (rinviato quello del 19) il tavolo sullo stabilimento partenopeo della Whirlpool dove lavorano 430 persone, che l’azienda ha annunciato di voler cedere. A metà giugno, dopo le minacce di stop ai fondi pubblici fatte da Di Maio, l’azienda ha confermato che non lo chiuderà ma i sindacati sono in allerta.

PERNIGOTTI, ARRIVATE DUE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: Per l’azienda con circa 100 dipendenti che produce cioccolato a Novi Ligure due manifestazioni di interesse sono già pervenute all’advisor. Sono in corso approfondimenti sui piani industriali.

AUCHAN-CONAD, COINVOLTI 18.000 LAVORATORI: Dovrebbe perfezionarsi entro luglio l’acquisizione da parte di Conad dei 1.309 negozi Auchan in Italia, dove lavorano oltre 18.000 persone. L’ipotesi ‘spezzatino’ è data per certa dai sindacati.

MERCATONE UNO, IN 1.800 IN CIGS FINO A DICEMBRE: Ai 1.800 lavoratori di Mercatone Uno sarà garantita la Cigs dal 24 maggio (giorno in cui la Shernon Holding è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano) fino al 31 dicembre. Il risultato convince il ministero ma molto meno i sindacati.

SYDER ALLOYS, IRRISOLTO TEMA COSTO ENERGIA: Il rilancio dell’ex Alcoa di Portovesme è stato avviato ma all’incontro al Mise del 26 giugno i sindacati si aspettavano, con i 700 lavoratori, una soluzione sul costo dell’energia che non è ancora arrivata.

