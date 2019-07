ROMA. – Il 106/o Tour de France di ciclismo sale di quota, ma non regala fuochi d’artificio, solo una debole fiammella. Colpa della discesa finale, che separa di una trentina di km dall’arrivo il secondo Gran premio della montagna di 1/a categoria della giornata; colpa, anche, dell’atteggiamento conservativo del gruppo dei big, che procede a fari spenti.

A mettere le mani sulla 12/a tappa, disputata fra Tolosa e Bagnères-de-Bigorre, ci pensa Simon Yates che, alla partenza di stamattina, aveva un distacco dalla vetta di oltre un’ora nella classifica generale. Il britannico s’invola sulla salita dell’Hourquette d’Ancizan, portandosi dietro l’austriaco Gregor Muehlberger: i due verranno raggiunti sull’ultima discesa dallo spagnolo Pello Bilbao che al traguardo sarà secondo.

Le prime due scalate sui Pirenei non sono particolarmente severe e portano i corridori ‘solo’ poco sopra i 1.500 di quota: il Col du Peyresourde è straconosciuto al Tour e nemmeno l’Hourquette d’Ancizan può far paura. Il gruppo procede lento in salita, condotto dal campione del mondo Alejandro Valverde, con la Ineos in vetta a ranghi compatti e la maglia di Julian Alaphilippe portata in carrozza.

C’è pure Giulio Ciccone, che confessa di non avere trascorso una notte tranquilla dopo la caduta di ieri, e questa è una buona notizia. Si vede pure Fabio Aru, non Vincenzo Nibali, che si stacca di nuovo (ma questa, ormai, non è più una notizia). Lo ‘Squalo’ dai denti spuntati arriverà a quasi 19′ dal vincitore e ormai è lapalissiano che proverà a graffiare con la pinna in qualche tappa altisonante. Più distacco avrà dalla vetta del Tour, più saranno le possibilità che una sua eventuale fuga ottenga il lasciapassare dai big.

L’unica emozione la regala lo sprint a tre per la vittoria di tappa, che premia Simon Yates, sicuramente il più veloce fra i corridori che si sono presentati al traguardo. Lodevole la prestazione di Matteo Trentin, sesto nell’ordine d’arrivo a 1’28” e preceduto da Fabio Felline. Il corridore della Mitchelton-Scott ha dato battaglia sul secondo Gpm importante della giornata, ma non è riuscito però a tenere il passo di Simon Yates e compagni, bloccandosi e frenando nel momento topico della corsa.

Domani è tempo di cronometro, a Pau, su un tracciato che misura 27,2 chilometri, molto ondulato e adatto alle caratteristiche di un corridore come Geraint Thomas, attualmente secondo nella generale, a 1’12” dalla maglia gialla Alaphilippe e campione uscente al Tour. Anche il compagno Egan Bernal (a 1’16”) potrebbe dire la sua nella prova contro il tempo, alla quale non parteciperà il campione del mondo in carica Rohan Dennis.

L’australiano della Bahrain-Merida è stato protagonista di un misterioso ritiro dal Tour: nemmeno la sua squadra ha saputo motivarlo, facendo sapere che “aprirà un’indagine interna”. Lo stesso corridore australiano non ha dato spiegazioni, allontanandosi a bordo di un’ammiraglia – dopo la fine della tappa – in compagnia del proprio Manager Andrew McQuaid. Nell’attesa di chiarimenti, il suo stop resta avvolto nel mistero. Uno dei tanti, irrisolti, del ciclismo dell’era moderna.