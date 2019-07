(ANSA) – WASHINGTON, 18 LUG – Donald Trump prende le distanze dai cori “rimandale a casa” gridati ieri dalla folla dei suoi fan quando ha attaccato nuovamente le quattro deputate dem progressiste, in particolare Ilhan Omar. “Non sono contento di ciò. Lo disapprovo”, ha detto ai cronisti, anche se ieri non ha mosso un dito per fermare i suoi sostenitori.