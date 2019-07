ROMA. – Dopo l’impresa 2018 per Francesco Molinari – primo e unico italiano nella storia del golf a vincere un Major – inizia in salita la difesa del titolo nella 148/a edizione dell’Open Championship. A Portrush, in Irlanda del Nord, il campione azzurro nel primo giro del quarto ed ultimo torneo 2019 del Grande Slam, delude le attese.

Parziale di 74 (+3) per il piemontese, in difficoltà. “Non è certo l’inizio che sognavo e speravo – ammette ‘Chicco’ Molinari -. Devo imparare dagli errori di oggi e cercare di fare meglio domani”.

Sul percorso del Royal Portrush GC (par 71) due birdie, tre bogey e un doppio bogey per “Laser Frankie”, che mostra qualche problema nel gioco corto come in quello lungo. Forse arrugginito per le tre settimane di stop dopo il Travelers Championship (PGA Tour), il numero 7 mondiale – accolto sul tee della 1 da un’ovazione del pubblico – è costretto ora a rincorrere.

Si allontana per il player italiano la possibilità di realizzare il back-to-back nella competizione più antica (prima edizione nel 1860) e leggendaria del golf. Il bis di successi consecutivi nel “The Open” (così amano chiamarlo i britannici) non si verifica dal 2007-2008. L’ultimo a riuscirci, dopo Tiger Woods (2005-2006), fu Padraig Harrington, capitano del Team Europe alla Ryder Cup 2020 (Wisconsin, Stati Uniti).

La corsa alla Claret Jug – la coppa (d’argento) più ambita dai big del green – vede invece già tagliato fuori Rory McIlroy. Il nordirlandese, davanti al proprio pubblico, fallisce completamente l’appuntamento sbagliando l’approccio alla gara. Score da incubo (79, +8) per il numero 3 mondiale (vincitore nel 2014) che fa registrare prima un quadruplo bogey alla 1, poi un doppio bogey alla 16, quindi un triplo bogey alla 18.

Alla seconda apparizione Major in carriera prova sull’altalena per Andrea Pavan (73, +2), comunque davanti a Molinari. Tra le stelle più attese brilla quella di Brooks Koepka. Il leader mondiale si conferma uno specialista dei Major e, in Irlanda del Nord, comincia alla grande. Tante difficoltà anche per Tiger Woods che vede allontanarsi il poker di successi nel torneo.