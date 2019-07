Lilian Tintori esposa de Leopoldo López, negó este miércoles en EEUU que las sanciones impuestas a Nicolás Maduro sean responsables de la crisis humanitaria.

“La crisis humanitaria no es por las sanciones. Si nosotros no defendemos eso, la gente se va a seguir confundiendo y no hay manera de confundirnos más, porque estamos viviendo una dictadura”, afirmó Tintori durante un encuentro con la comunidad venezolana en la capital estadounidense.

Tintori recordó que “la primera sanción fue en el año 2017” y que la crisis humanitaria ha sido denunciada desde el año 2014.

Asimismo, la activista de DDHH recalcó la importancia de seguir insistiendo en la necesidad de “sumar” más ayuda humanitaria internacional para Venezuela.

Tintori aprovechó su visita a Washington para reunirse, también, con el secretario de la OEA, Luis Almagro, y con los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez, según lo anunció en Twitter.