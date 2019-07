PRAGA – La Repubblica Ceca, con la stabilità dei suoi indicatori macroeconomici, il tasso di disoccupazione più basso d’Europa e la manodopera qualificata e dai costi contenuti rappresenta un mercato particolarmente interessante per l’imprenditorialitá italiana. Lo ha affermato il Sottosegretario agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, intervenento al “Business Forum Italo-Ceco”.

L’evento, organizzato dalla nostra Ambasciata a Praga, dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ceca, da Confindustria, ABI e dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca é stata un’occasione per la riflessione e per parlare di efficienza energetica, mobilitá, e sicurezza e protezione civile e dell’aerospazio. Ed é stato anche uno spazio per incontri tra operatori economici.

L’importante evento aperto dal sottosegretario Di Stefano e dal Vice Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Ceca, Martin Tlapa, quest’anno é stato dedicato al tema “Innovation for Better Life”. Sia il sottosegretario Di Stefano che il vice-ministro Tlapa hanno sottolineato la complementarietà dei sistemi economici dei due Paesi. Si sono soffermati sulle opportunità per le imprese derivanti dall’adozione del programma “Innovation Strategy of the Czech Republic 2019–2030”. La strategia pone l’accento sul finanziamento della ricerca dello sviluppo innovativo, che dovrà raggiungere il 2,5% del PIL entro 2025 e il 3% entro il 2030.

Un mercato interessante

Di Stefano ha sottolineato che la Repubblica Ceca rappresenta un mercato particolarmente interessante per le aziende italiane. Ha sostenuto che il comparto italiano dell’automazione industriale può trovare spazio per collaborazioni win-win in settori ad alto contenuto tecnologico. Ad esempio, l’automotive e la meccanica strumentale.

Nel corso dei loro interventi Di Stefano e Tapla hanno rimarcato le potenzialità dell’industria aerospaziale locale. La Repubblica Ceca, infatti, si caratterizza per la capacità di produrre l’intero ciclo di fabbricazione degli aeromobili in loco. Il Paese è tra i principali produttori di velivoli leggeri e piccoli aeromobili sportivi. Inoltre ospita la sede dell’Agenzia Europea del Sistema di Navigazione Satellitare Globale. In questo settore, le aziende italiane, leader nel comparto aerospoaziale hanno esplorato le numerose possibilità di collaborazione con quelle locali.

Redazione Madrid