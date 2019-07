HELSINKI. – “Guardate che bel cielo, la finestra è sempre aperta”. Matteo Salvini indica le nuvole sopra il lago Toolonlathi dalla terrazza del Finlandia Hall per rispondere a quella che è ormai l’unica domanda che circola nei palazzi della politica: quando si va a votare. La trasferta ad Helsinki per il vertice dei ministri dell’Interno dell’Ue diventa per il titolare del Viminale uno spartiacque tra il prima e il dopo. Perché, è lui stesso a dirlo mischiando rabbia e rassegnazione, con i cinquestelle ormai s’è rotto il rapporto di fiducia. Politico e personale.

“Sì – ammette – sono deluso”. Il leader della Lega non strappa formalmente ma in mezzora di colloquio con i cronisti, un fuoriprogramma che fa slittare il bilaterale con la collega olandese, si lascia andare ad una serie di considerazioni sui 5S e sullo stesso premier Conte che danno la misura dello stato dei rapporti tra gli alleati di governo.

Di Maio viene liquidato in poche parole: “le sue teorie qui in Finlandia arrivano lontane, gli lascio i suoi sfoghi”. Al premier invece fa sapere, nonostante la precisazione di palazzo Chigi, di “non aver apprezzato” la lettera a Repubblica sul voto per la commissione Ue. E anzi, proprio su questo insiste.

“Abbiamo preso atto di una svolta storica dei 5S, che hanno dato la fiducia assieme a Macron, Merkel, Renzi e Berlusconi. La vedo difficile fare l’interesse italiano a braccetto con loro. Mi sembra un cambiamento evidente” dice neanche troppo ironico il vicepremier, che poi affonda: “ma se la commissaria europea indicata dalla Merkel fa un discorso da estrema sinistra e mi dice che schifa i sovranisti, che devo fare? Votarla?”.

Poi ci sono gli insulti e i no. Quotidiani secondo Salvini. “Un giorno è Fico, un giorno è la Trenta, un giorno è Conte, un giorno è Di Maio, un giorno è Di Battista, governare con quelli che ti insultano tutti i giorni è strano”. Ce n’è anche per il gotha del M5s, Grillo e Casaleggio. “Sarebbe pure simpatico, se non fosse un alleato” dice il ministro del primo commentando la sua ultima uscita: “il 35% degli italiani non sanno leggere, è quasi la stessa percentuale della Lega”.

Casaleggio viene invece chiamato in causa quando i cronisti gli chiedono del commissario europeo. “Mi sembra di aver capito che i 5s hanno cambiato idea anche su questo. Io non sono qui ad ammalarmi per questo o per quello, se il voto popolare ha un senso. Altrimenti mettiamo on line sulla piattaforma Rousseau qualunque nomina europea con un clic e così decide tutto Casaleggio e siamo tutti apposto”.

Ma allora perché non fa cadere il governo? I giornalisti glielo chiedono più volte. Il vicepremier aggira la domanda. “Dopo questo governo non ce ne sono altri possibili, ci sono solo le elezioni, sperando che non ci siano maggioranze raccolte sul marciapiedi perché qualcuno non vuole mollare la poltrona”.

E’ il dubbio che l’inciucio 5S-Pd sia dietro l’angolo. “Che ogni giorno ci sia il coro Pd-5s sul ‘dagli a Salvini’ è strano” ragiona, anche perché “se qualcuno mi avesse chiesto la settimana scorsa che la presidente dell’Ue indicata da Macron e Merkel vincesse con i voti dei 5s e di Renzi avrei detto di no”.

Prima di salire sull’aero per l’Italia, il leader della Lega annuncia anche che non sarà domani al consiglio dei ministri. L’ultimo strappo? No, perché ci sono da approvare provvedimenti a cui tiene particolarmente, come il decreto sicurezza bis, e dunque ancora non è il momento. Ma il modo in cui fa sapere che non ci sarà è indicativo.

“Il venerdì è un giorno importante perché ci sono i figli e quindi lo dedico a loro non a Di Maio”. Poi l’ultimo tweet, prima del decollo. C’è una foto di spalle della figlia. “E poi senti la tua bimba al telefono che ti racconta che ha fatto i compiti, che ride e canta felice, e tutte le incazzature di giornata spariscono in un attimo”.

(Dell’inviato Matteo Guidelli/ANSA)