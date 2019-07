CARACAS – Questo fine settimana, la splendida cornice della Bahia de Cata nello stato Aragua ospiterà una nuova edizione dell’Estadal de Aguas Abiertas. In questo 2019 a darsi battaglia saranno nuotatori provenienti da ogni angolo del Venezuela. Le categorie in gara vanno dall’Under 10 fino alla master e si sfideranno sulle distanze di 1 chilometro, 3 km e 5 km.

Tra i club in gara ci sarà il Centro Italiano di Caracas che parteciperà con una delegazione di 40 nuotatori. La nuotatrice più piccola del sodalizio di Prados del Este sarà Fiorella Menard di appena dieci anni, mentre quello più anziano sarà Renato Ostilla di 70 anni. Anche nella prova che andrà in scena nella Bahia di Cata il club italico avrà il suo rinforzo di lusso: Maickel Melamed (44 anni) che approfitterà di questa prova per calibrare le sue forze in vista della sua preparazione alla traversata dei fiumi Orinoco e Caroní.

Il resto della spedizione azzurra in gara nella categoria femminile è composta da: Milagros Alvarez (52 anni), Andreina Amaya (57 anni), Elvic Arrieche (48 anni), Marianna Colasante (35 anni), Lourdes Dos Ramos (43 anni), Darnubys Jardim (34 anni), Adriana Martin (20 anni), Patricia Rodriguez (39 anni), Aida Russo (48 anni), Lina Russo (49 anni), Susy Santini (44 anni), Cinzia Saputi (53 anni), Maria Graciela “Mau” Viney (54 anni) e Sandra Vitale (47 anni).

Mentre in quella maschile ci saranno: Gigi Alcira Fernández (49 anni), Marcelo Arias (32 anni), Victor Arrieche (48 anni), Anielo De Vita (51 anni), Leoardo Di Cesare (51 anni), Julio Pérez Duran (23 anni), Giuseppe Figurelli (61 anni), Freddy Garcia (42 anni), Cesar León (43 anni), Arturo Godoy Sander (51 anni), Florencio Gómez (63 anni), Johann Gómez (46 anni), Santiago Mayo (60 anni), Javier Martin (53 anni), Guillaume Menard (40 anni), Romeo Morabito (59 anni), Rafael Pisano (51 anni), Mehmet Ozbek (63 anni), Deyker Palacios (30 anni), Romano Polini (55 anni), Vittorio Rezzin (61 anni), Antonio Sorrentino (50 anni) ed Alejandro Spinetti (50 anni).

Il Centro Italiano Venezolano di Caracas dimostrerà ancora una volta di essere una delle squadre da battere nell’Estadal de Aguas Abiertas.

(di Fioravante De Simone)