(ANSA) – ROMA, 19 LUG – Una lampo azzurro nella tempesta. L’esordiente che non ti aspetti griffa l’ultima gara in programma nel fondo ai XVIII mondiali di Gwangju. Alessio Occhipinti conquista la medaglia di bronzo nella maratona di 25 chilometri nuotata nel mar Giallo dell’Expo Ocean Park di Yeosu con pioggia torrenziale e vento da sud che spazzano sin dal mattino la rada del porto coreano. Il 23enne romano – tesserato per il CC Aniene, allenato dal tecnico federale Emanuele Sacchi, argento nei 1500 alle Universiadi di Napoli – è alla prima medaglia internazionale della carriera. Chiude in 4h51’09″5 con uno svantaggio di 3″3 dal vincitore, il francese Axel Reymond, campione in carica della distanza, che precede il russo Kirill Belyaev, secondo all’europeo lo scorso anno sul Loch Lomond. Quarto Simone Ruffini in 4h51’14″9 a 8″7.