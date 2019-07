(ANSA) – ROMA, 19 LUG – Si accendono i motori del 7° Rally di Roma Capitale. Si parte oggi con la Qualifyng Stage a Fumone, a cui seguirà lo shakedown che disputeranno anche i big del Campionato Italiano Rally, sempre sul tratto di strada ciociaro da 4,02 KM. Alle 16 Selection of Start position e conferenza Stampa pre gara, presso la Sala della Protomoteca – Piazza del Campidoglio 1 Roma – con accesso dalla Scalinata del Vignola. Alle 19 primo show del Rally di Roma Capitale con la Cerimonia di Partenza a Castel Sant’Angelo, prestigiosa, impareggiabile ed esclusiva cornice nel cuore della Città Eterna per lo start del 5° Round di Campionato Europeo Rally e Campionato Italiano Rally. Gli equipaggi big della serie continentale e della massima serie tricolore si dirigeranno verso Fiuggi per la pausa notturna. Sabato 20 luglio la prima giornata a tutto agonismo con sei prove speciali spettacolari sugli asfalti della Provincia di Frosinone con i 481,13 km di percorso