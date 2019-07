(ANSA) – TORINO, 19 LUG – E’ Maurizio Sarri uno dei motivi per cui Matthijs de Ligt ha scelto la Juventus. “Ho sentito parlare bene di lui, del modo in cui gioca, della sua filosofia, di come gioca a calcio, della difesa, come allena”, racconta il difensore olandese presentandosi alla stampa italiana. “E’ stato un motivo forte che mi ha spinto a venire alla Juventus”, dice il difensore, rivelando di essere un fan bianconero sin da bambino. “Sì, lo sono sempre stato”, spiega raccontando che a sette anni il suo idolo era Fabio Cannavaro.