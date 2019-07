(ANSA) – ROMA, 19 LUG – L’Italia del golf sogna con Giulia Molinaro. Nel Dow Great Lakes Bay Invitational, torneo a coppie del LPGA Tour, l’azzurra, in tandem con la nordirlandese Stephanie Meadow, è volata al comando della classifica al fianco del duo composto dalle francesi Celine Boutier/Karine Icher e da quello riguardante le statunitensi Paula Creamer/Morgan Pressel. Grazie a un parziale di 61 (-9) su un totale di 130 (-10), la Molinaro e la Meadow sono ora in corsa per il successo.