(ANSA) – MILANO, 19 LUG – “Non ho parlato con il mio agente dell’interesse del Barcellona, sto molto bene all’Inter”. L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez smentisce così i rumors riguardo l’interesse del Barcellona nei suoi confronti. “Ho parlato con il nuovo allenatore e voglio tornare al club per iniziare la stagione”, aggiunge Lautaro in un’intervista a Fox Sport Radio in Argentina. “La Coppa America è stata positiva per molti ragazzi che vestivano la maglia della nazionale per la prima volta, ora bisogna lavorare per tornare al livello più alto”.