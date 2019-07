(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 19 LUG – ”Sono venuto al Milan per vincere molti titoli”. E’ la speranza con cui si presenta a Milanello Theo Hernandez. ”Il Milan è un club storico – aggiunge il terzino, costato 20 milioni di euro e subito a segno nella prima amichevole contro il Novara -, sono contento di essere qui, nei primi giorni ho riscontrato una sensazione piacevole. I compagni mi hanno accolto molto bene. Sono sereno. E’ un grande orgoglio sedere al fianco di Maldini, il miglior terzino di sempre. L’ho incontrato la prima volta a Ibiza, mi ha spiegato i programmi del Milan e io ho espresso il desiderio di venire qui. Da piccolo mi ispiravo proprio a Maldini, spero di ricevere da lui tanti consigli non solo su come si gioca ma anche sulla vita personale”. Hernandez resta sulla difensiva quando un cronista gli chiede se avesse sentito in questi giorni Modric, suggestione di mercato per il Milan: ”Ho giocato con lui ma non l’ho sentito. E anche se lo avessi sentito non ve lo direi mai”.