(ANSA) – ROMA, 19 LUG – Un tram tampona un autobus nel centro di Roma ed alcuni passeggeri restano contusi. E’ quanto accaduto questa mattina lungo la linea 3 del tram in via Emanuele Filiberto, nel cuore della Capitale. Il mezzo non ha frenato in tempo ed è finito contro il bus della linea 51, che ha riportato lievi danni. A bordo spavento per i passeggeri, alcuni dei quali hanno riportato contusioni. Dopo un iniziale rallentamento, il servizio è ripreso subito dopo. (ANSA).