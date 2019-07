(ANSA) – ROMA, 19 LUG – “Per colpa di Salvini e Di Maio in Italia non si parla più dei problemi degli italiani, il lavoro, la Scuola, l’Università, la crescita, lo sviluppo, ma solo di litigi, sgambetti e pugnalate alle spalle. Ora sembra che stia cambiando tutto di nuovo, non vorremmo che ci si trovasse di fronte ad un nuovo inciucio o a un governicchio o magari ad un rimpasto. Ci opponiamo a tutto questo e prepariamo l’alternativa per ridare una speranza al Paese. Questa è la nostra missione”. Lo dice il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti in una nota.