(ANSA) – TRIESTE, 19 LUG – “Abbiamo applicato il regolamento comunale” sul verde pubblico. E’ quanto afferma all’ANSA il comandante del Corpo di Polizia locale di Trieste, Walter Milocchi, spiegando il motivo della sanzione comminata a un turista austriaco perché dormiva su un’amaca appesa tra due alberi a Barcola, luogo cult per i triestini per andare al mare. “Il Comune di Trieste – spiega Milocchi – come penso quasi tutti i Comuni italiani ha un regolamento a tutela del verde pubblico e, secondo questo, è vietato negli spazi verdi appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere”. L’amaca su cui riposava il turista, precisa, “era a ridosso del marciapiede”. “E’ stato quindi applicato il verbale”. La sanzione prevista per questo tipo di violazione, ricorda, “va da un minimo di 150 euro a un massimo di 600” e, secondo le disposizioni di legge, gli agenti “hanno applicato una multa 300 euro”. (ANSA).