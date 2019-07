(ANSA) – IL CAIRO, 19 LUG – L’opposizione democratica sudanese sta trattando con i militari per posporre la firma dell’accordo di condivisione del potere a causa delle divisioni interne sulle quali sta cercando una mediazione. La prima parte dell’accordo è stata firmata all’inizio della settimana, segnando un significativo passo avanti nel superamento delle tensioni tra il movimento di opposizione e i militari che in aprile hanno deposto il dittatore Omar al Bashir. L’accordo finale costituirà la base giuridica per il governo del Paese fino allo svolgimento delle elezioni.