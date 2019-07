(ANSA) – LIVORNO, 19 LUG – Massimiliano Allegri, livornese doc, ha ricevuto dal sindaco di Livorno Luca Salvetti a palazzo comunale una pergamena di riconoscimento per “la brillante carriera ricca di successi”. “Livorno deve tornare a saper omaggiare i livornesi – ha detto il sindaco Salvetti – che nei loro settori hanno saputo raggiungere il top e che danno lustro alla nostra città a livello nazionale e internazionale. Quindi dopo aver salutato nei giorni scorsi Walter De Raffaele, che ha vinto lo scudetto nel basket, andiamo a omaggiare la figura di Massimiliano Allegri che ha vinto gli scudetti nel calcio e al quale sono legato in maniera particolare perché ho condiviso con lui 5 anni di calcio quando eravamo piccoli”. Il sindaco ha infatti un trascorso sportivo che lo lega all’ex tecnico della Juventus, quando all’età di 10 anni giocavano insieme nella squadra dei Portuali, lui attaccante numero 11 e Allegri numero 10. “Ringrazio Luca – ha replicato Allegri -: è un momento importante per me che sono legatissimo alla mia città”.