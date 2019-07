ROMA. – Una forte scossa di terremoto ha colpito poco dopo le 13 ora italiana Atene e tutta l’Attica, causando panico tra residenti e turisti che si sono riversati nelle strade ma nessun ferito grave, secondo quanto hanno assicurato le autorità. La magnitudo del sisma – durato 15 secondi – è stata calcolata dall’Istituto di Geodinamica di Atene a 5,1 gradi sulla scala Richter dopo una prima stima di 5,3 gradi segnalata dallo US Geological Survey.

L’epicentro sarebbe a 23 km a nordovest della capitale, presso la località di Magoula, a 12 km di profondità, considerata superficiale, ed è quindi stato sentito con particolare forza, specie in alcune zone della capitale greca. “Non ci sono notizie di feriti in maniera grave. Chiedo alla cittadinanza di restare calma. In Grecia conosciamo bene i terremoti”, ha detto il portavoce del governo Stelyos Petsas.

La violenta scossa (seguita da una serie di tremori attorno ai 3 gradi Richter) ha tuttavia provocato il crollo di alcuni vecchi edifici abbandonati. “Si è sentita una scossa molto forte, abbiamo avuto molta paura – racconta all’ANSA un testimone -. L’epicentro, peraltro, è stato localizzato nella stessa zona dove fu registrato il centro del sisma del 1999. Per legge, hanno dovuto evacuare gli hotel e gli uffici pubblici. E tutti hanno iniziato a chiamare amici e parenti, quindi per un periodo si sono bloccate le linee telefoniche”.

I vecchi edifici crollati o seriamente danneggiati sono a Ermou (strada dello shopping accanto a Piazza Syntagma), a Petralona, a poca distanza dall’Acropoli, e poi a Trapezona, presso il porto del Pireo, e nel porto stesso, dove è crollato un vecchio magazzino che non veniva più utilizzato. Solo alcune persone hanno avuto qualche lieve lesione causata da calcinacci. I vigili del fuoco hanno dovuto liberare alcune persone rimaste intrappolate negli ascensori. Localmente sono stati registrati alcuni blackout elettrici.

Il terremoto è stato sentito anche alla tv pubblica Ert, che ha mostrato in diretta il tremore nello studio della trasmissione in quel momento in onda. La Grecia è un paese ad alto rischio sismico. Nel 1999, un terremoto di intensità 6 sulla scala Richter causò 143 vittime, circa 1.600 persone restarono ferite ed oltre 50.000 si trovarono senza casa. Crollarono oltre 100 edifici, tra cui tre fabbriche, con oltre 4 miliardi di dollari di danni stimati.

(di Patrizio Nissirio/ANSAmed)