Abano non è soltanto una oasi di verde, in mezzo ai colli, a pochi kilometri da Venezia. E ‘ la culla termale italiana, la più conosciuta, la più frequentata. E non è in grado di fornire solo la fangoterapia ma anche numerose cure riabilitative, in acque termali, seguiti da uno staff medico di alta competenza in un ambiente sereno e confortevole. Non la solita clinica ma un albergo, 4 stelle superior, dove è possibile recuperare il proprio benessere fisico curando patologie dell’apparato osteo articolare come l’artrosi all’anca, la frattura del femore, l’osteoporosi, artrosi cervicale, reumatismi, dolori muscolari cronici fino al mal di schiena, malanno sempre più diffuso, che affligge milioni di persone e non facile da risolvere. A La Residence & Idrokinesis di Abano Terme si cura, ad esempio, chi soffre di dolori alla schiena, un malanno che affligge milioni di persone nel mondo. “Per questo tipo di problematica, che è una delle tante che trattiamo, oltre alla visita specialistica termale e fisiatrica con valutazione della postura”, dice Chiara Borile a capo di questo primo centro ad alta tecnologia per la riabilitazione in acque termali,”si effettuano sei sedute di fangoterapia, sei di idrokinesi, sei di rieducazione posturale e messaggio decontratturanti. E’ soltanto uno dei nostri progetti nel campo medico, del recupero motorio e funzionale, l’unione tra la riabilitazione classica e l’avanguardia offerta da innovativi trattamenti effettuati in speciali vasche termali terapeutiche”. La Residence & Idrokinesis è una struttura unica nel suo genere ed è la perfetta continuazione tra il comfort di un hotel di altissimo livello e il prestigio di una clinica di riabilitazione.

“Grazie alle proprietà dell’acqua termale e la professionalità del nostro staff medico e dei nostri fisiatri”, conclude Chiara Borile, “ possiamo ottenere dei grossi benefici. Chi si affida a noi sa che può portare con se un parente, una persona cara, un amico, poiché la nostra struttura è anche alberghiera e, non dimentichiamolo, fornire anche tutti i percorsi legati alla fangoterapia”.