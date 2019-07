(ANSA) – ROMA, 20 LUG – Mohamed Salah, per smaltire la delusione dopo l’eliminazione del ‘suo’ Egitto dalla Coppa d’Africa giocata in casa – e vinta ieri sera dall’Algeria in finale sul Senegal – potrebbe consolarsi con un rinnovo contrattuale da vero ‘Faraone’. Il Liverpool, infatti, secondo quanto pubblica il Sun, avrebbe intenzione di offrire all’attaccante egiziano – ex Fiorentina e Roma – 25 milioni di euro netti a stagione. Salah, che è stato fra i protagonisti della conquista del Champions da parte dei ‘Reds’, diventerebbe così il calciatore più pagato dell’intera Premier League.