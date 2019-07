(ANSA) – TORINO, 20 LUG – “Pogba mi piace davvero molto, ma è un giocatore del Manchester United. Non sono io il direttore sportivo e quindi non conosco la situazione”. Alla vigilia dell’esordio sulla panchina della Juventus, Maurizio Sarri non fa mistero del proprio apprezzamento per l’ex bianconero, possibile obiettivo di mercato in caso di rottura con il club inglese. “Higuain? Io lavoro con i giocatori che la società mi mette a disposizione. In questo momento Gonzalo è a disposizione e lo considero al 100% nei programmi. Se poi la società prenderà altre decisioni, mi adeguerò”, aggiunge in conferenza stampa a Singapore.