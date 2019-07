(ANSA) – ROMA, 20 LUG – L’Italia conclude senza alcun oro individuale i Mondiali di scherma di Budapest. Nella giornata odierna, l’ultima delle prove a squadre, sono stati eliminati prima delle semifinali Rossella Gregorio nella sciabola femminile e i fiorettisti Daniele Garozzo e Andrea Cassarà. L’azzurra è stata battuta agli ottavi dalla ungherese Anna Marton (8-15), mentre per quanto riguarda gli altri due italiani in pedana, Garozzo è stato eliminato sempre agli ottavi proprio da Cassarà (10-15) mentre quest’ultimo è uscito di scena ai quarti per mano del russo Zherebchenko (6-15).