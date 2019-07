(ANSA) – ROMA, 20 LUG – Azzurra, la barca ammiraglia dello Yacht club Costa Smeralda, si porta al comando della classifica generale provvisoria della 52 Super Series di vela, dopo la 3/a tappa disputata a Cascais (Portogallo). Sono 8 i punti di vantaggio sui diretti inseguitori: nell’ordine Quantum Racing e Platoon. La giornata finale dell’evento ha visto la disputa di due prove con vento sostenuto, tra i 18 e i 27 nodi, nelle quali Azzurra ha dato dimostrazione di grande abilità. In particolare, la seconda regata ha visto la barca italiana piazzarsi al secondo posto, per 5 metri, dopo una bellissima rimonta dal quarto posto. Se avesse vinto l’ultima prova sarebbe salita sul gradino più alto del podio nella Cascais 52 Super Series. L’evento è invece stato vinto per un solo punto da Quantum. Il prossimo appuntamento per Azzurra sarà a fine agosto, a Puerto Portals, sull’isola di Palma di Maiorca (Spagna), per la 4/a tappa del circuito valido anche come Campionato mondiale della classe Tp52.