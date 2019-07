(ANSA) – WASHINGTON, 21 LUG – Mentre il mondo celebra il 50 anniversario dello sbarco sulla luna, Sotheby’s ha venduto all’asta per 1,82 milioni di dollari le tre videocassette originali della Nasa sull’evento ad un cliente rimasto sconosciuto. Le immagini, secondo la casa d’aste, sono “più definite e più distinte” di quelle mostrate dai network tv, che hanno perso qualità video e audio dopo ogni trasmissione. Ad acquistare i videotape era stato uno studente universitario, Gary George, che era andato occasionalmente ad un’asta governativa nel 1976 e aveva pagato 217 mila dollari per un lotto di 1150 bobine di nastri magnetici appartenenti alla Nasa, dove lavorava come stagista. George vendette e dono’ alcuni dei nastri ma ne salvo’ tre dopo che suo padre noto’ la dicitura “Apollo 11 Eva/July 20, 1969”. Non ci fece molto caso fino al 2008, quando la Nasa cerco’ di localizzare le registrazioni originali per il 40/mo anniversario dell’allunaggio. Oggi quelle tre bobine sono state pagate 8000 volte tanto.